Overwatch: Blizzard ha svelato alcune delle nuove skin dell'evento Ritorsione

Vi ricordiamo che Overwatch può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nell'attesa dell'inizio dell'evento, potete leggere il nuovo fumetto Ritorsione .

L'evento Ritorsione si svolgerà dal 10 al 30 aprile. In questa nuova missione PvE, che andrà ad affiancare la Rivolta di King's Row che i giocatori hanno già avuto modo di giocare lin passato, l'obiettivo sarà quello di catturare un membro di alto rango dell’organizzazione Talon. Per l'occasione, verranno introdotti 60 oggetti inediti, inclusi highlight, emote, spray e linee vocali e torneranno disponibili anche i 100 dell'anno scorso.

Blizzard Entertainment ha già rivelato alcuni dei nuovi outfit dei personaggi che sarà possibile sbloccare durante l'evento. Reaper, McCree e Genji hanno già ricevuto il trattamento Blackwatch, pertanto il nuovo abbigliamento di Moira è stato il primo ad essere presentato. Dopodiché, sono state mostrate le skin Scion di Hanzo , e Talon di Doomfist e Sombra . Potete ammirarle tutte quante in coda a questa notizia. Come vi sembrano? Quali di queste cercherete di sbloccare?

Martedì 10 aprile partirà il nuovo evento Ritorsione in Overwatch , nel quale i giocatori potranno controllare Genji, Moira, McCree e Reyes (Reaper) nel corso di una missione di Blackwatch a Venezia. Non mancheranno, chiaramente, tante nuove skin da ottenere.

Overwatch Archives file located…

Subject identified: BLACKWATCH MOIRA



File content available for download in t-minus: 5 days pic.twitter.com/CWbiuNW2LJ — Overwatch (@PlayOverwatch) 5 aprile 2018

Overwatch Archives file located…

Subject identified: SCION HANZO



File content available for download in t-minus: 4 days pic.twitter.com/1xDLqatVwF — Overwatch (@PlayOverwatch) 7 aprile 2018

Overwatch Archives file located…

Subject identified: TALON DOOMFIST



File content available for download in t-minus: 3 days pic.twitter.com/L5t38Zrfgc — Overwatch (@PlayOverwatch) 7 aprile 2018