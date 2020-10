Overwatch e Call of Duty League: tasse dilazionate per il 2021

A seguito dei stravolgimenti nel formato e nella struttura generale tanto della Overwatch League che della Call of Duty League causati ovviamente dal COVID-19, Activision Blizzard ha deciso di offrire ai franchise una piccola, seppur significativa, forma di sollievo finanziario.

Stando a quanto emerso nelle scorse ore in un articolo del Washington Post, il colosso statunitense potrebbe consentire alle organizzazioni di differire le tasse (multimilionarie) di iscrizione per la prossima stagione.

"È un anno difficile per tutti", ha detto il presidente dei Philadelphia Fusion Tucker Roberts, il quale si trova con un'altra gatta da pelare: i lavori per lo stadio di proprietà da 50 milioni di Dollari sono attualmente fermi. Roberts ha comunque affermato che Activision Blizzard ha "lavorato per garantire che ci sia tutto il supporto possibile".

Ogni campionato avrebbe dovuto avere più eventi live per le proprie squadre nei rispettivi hub cittadini, ma solo una manciata di questi si è effettivamente tenuta prima dei vari lockdown (tra l'altro, tutti sold out). Come gli eventi sportivi tradizionali, il biglietto, il merchandising, le concessioni e altre vendite, insieme alle sponsorizzazioni esclusive di team ed eventi, avrebbero portato una buona parte delle entrate per le squadre. Cosa che, ovviamente, non si è verificata.

Le commissioni dovute per l'iscrizione e la partecipazione al campionato costituiscono una parte importante dei costi operativi di ogni franchise. Tra l'altro le organizzazioni più importanti (sono una decina in tutto) possiedono addirittura due squadre, dunque devono pagare per due volte. Se ricordate il buy in per la Overwatch League (almeno, per la prima stagione) era stato fissato in 20 milioni di Dollari (non si sa nulla riguardo a quello della seconda stagione), mentre per la lega di CoD, il prezzo era stato fissato a 25 milioni per squadra.

Ora, probabilmente, il differimento della quota verrà dilazionato nel corso dei prossimi anni, incidendo sulle quote future.