Overwatch: cambiamenti per Mei, Reaper, D.Va e Zenyatta nel nuovo update in fase di test

A partire dalle ultime ore è disponibile un nuovo aggiornamento diin fase di test su PC. Oltre a introdurre la funzione Evita come compagno , l'update apporta una serie di modifiche al bilanciamento di Mei, Reaper, D.Va e Zenyatta.

Moira non ha ricevuto nessuna modifica sostanziale alle sue abilità, dato che la patch si è limitata a modificare la trasparenza dei suoi attacchi, così da consentirne una visibilità migliore durante gli scontri.

D.Va e Zenyatta, dal canto loro, sono stati depotenziati: la prima ha visto ridursi il danno esplosivo dei suoi Micromissili (abbassato da 6 a 4), mentre il secondo ha ricevuto una riduzione alla velocità del Globo della Rovina caricato.

Reaper e Mei, al contrario, hanno ricevuto un buff: ora la Spirale della Morte ricarica l'arma di Reaper, mentre la velocità della sua Forma Spettrale è stata incrementata dal 25% al 50%. Per quanto riguarda Mei, invece, la sua Pistola Endotermica è ora in grado di colpire più avversari uno dietro l’altro, ma ovviamente i suoi colpi non potranno superare le barriere.

Per saperne di più sull'aggiornamento attualmente disponibile sul PTR, potente consultare il changelog completo a questo indirizzo.