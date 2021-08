Overwatch: il cambio di nome per McCree fa slittare il nuovo capitolo della storia

Se ne discute ormai da qualche settimana ed è ora arrivata la conferma ufficiale da parte di Blizzard: l'eroe d'attacco di Overwatch chiamato Jesse McCree sta per cambiare nome.

Questa drastica decisione non è stata presa in maniera casuale, dal momento che il cowboy dell'hero shooter doveva il suo nome ad uno degli sviluppatori travolti da gravissime accuse, le quali hanno coinvolto anche altri elementi di Activision Blizzard e hanno fatto emergere i dettagli su un ambiente di lavoro tossico. Dal momento che McCree non è più parte dell'azienda e che il team di sviluppo vuole prendere le distanze da quanto accaduto, l'eroe riceverà presto un nuovo nome ma tale azione avrà delle conseguenze. Con un lungo messaggio pubblicato su Twitter, il team di sviluppo di Overwatch ha infatti confermato che il cambio di nome di McCree causerà un rinvio del prossimo acro narrativo. Un nuovo capitolo della storia era infatti previsto per il prossimo settembre e aveva proprio l'eroe in questione come protagonista: ciò significa che servirà del tempo aggiuntivo per riadattare tali eventi. Questo annuncio è servito al team anche per confermare l'arrivo di nuovi contenuti di gioco, dal momento che l'aggiornamento in questione non dovrebbe limitarsi alla sola storia ed introdurre anche elementi inediti quali mappe e skin.

In attesa di scoprire quale sarà il nuovo nome di McCree, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sul caso Activision Blizzard.