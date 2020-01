Overwatch: al via il Capodanno Lunare 2020, ecco tutte le nuove skin

Come ormai da tradizione, anche nel 2020 si festeggia in Overwatch il Capodanno Lunare, evento che celebra questa volta l'Anno del Topo con una lunga sfilza di costumi, spray, emote e modalità a tempo.

Durante l'evento potrete infatti non solo tornare a giocare alla classica modalità Cattura la bandiera, ma potrete provare l'inedita modalità di gioco intitolata Blitz Cattura la Bandiera. A differenza della versione classica, in Blitz le due bandiere saranno molto più vicine e, per riuscire ad avere la meglio sugli avversari, i punti da segnare saranno sei e non tre.

Ovviamente nel corso dell'evento potrete anche sbloccare numerosi costumi esclusivi che andranno ad aggiungersi a quelli visti negli anni passati. Ecco tutte le novità:

Moira - Danzatrice Mascherata (costume leggendario)

Sombra - Millevolti (costume leggendario, include diverse maschere tra cui scegliere)

Brigitte - Opera (costume leggendario)

Lucio - Samul Nori (costume leggendario)

Winston - Bronzo Antico (costume epico)

Doomfist - Monaco (costume epico)

Wrecking Ball - Ritaglio su carta (costume epico)

Come già visto negli ultimi eventi a tempo limitato, i costumi epici di Winston, Doomfist e Wrecking Ball potranno essere sbloccati semplicemente giocando nel corso delle tre settimane del Capodanno Lunare 2020. Al solito dovrete raggiungere le 9 vittorie in qualsiasi modalità per sbloccare il costume della settimana, mentre a 3 vittorie e a 6 vittorie otterrete rispettivamente avatar e spray abbinati alla skin. Il protagonista della prima settimana sarà Doomfist, seguito dal gorilla scienziato e dal tenero Hammond.

Vi ricordiamo che la patch che include tutti i nuovi contenuti è già disponibile e che l'evento terminerà il prossimo 5 febbraio 2020.