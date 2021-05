Overwatch celebra il 5° anniversario: sconti, nuove skin e il ritorno di tutte le modalità

In occasione del quinto compleanno di Overwatch, Blizzard ha dato il via ad una nuova edizione dell'evento Anniversario, durante la quale torneranno tutte le modalità che gli utenti hanno tanto amato negli anni scorsi. Dai calci al pallone di Lúcioball alle risse di Magico Inverno, verranno tutte riproposte con rotazione giornaliera.

Le risse di Magico Inverno, Halloween da Brividi, Giochi Estivi, Archivi e Capodanno Lunare faranno ritorno durante l'evento Anniversario in giorni specifici, inoltre si potranno sbloccare tutti gli oggetti cosmetici stagionali. Presenti all'appello, ovviamente, anche tanti nuovi oggetti cosmetici da sbloccare aprendo i forzieri oppure scambiando i gettoni ottenuti giocando (o con microtransazioni).

Nuove Skin dell'Anniversario di Overwatch

Modelli leggendari

Sombra Gatta Nera

Baptiste Funky

Junkrat Junkfood

Moira Venere

Doomfist Gladiatore

Modelli epici

Settimana 1: Ana Cybermedico

Settimana 2: Echo Uccello del Paradiso

Settimana 3: Wrecking Ball Palla 8

In occasione dell'evento Anniversario di Overwatch, Blizzard ha introdotto un nuovo sistema per lo sblocco delle ricompense settimanali: da quest'edizione siete chiamati a giocare 9/18/27 Partite Rapide, Arcade o competitive per ottenerle, con le vittorie che forniscono punti doppi.

L'evento Anniversario proseguirà per tre settimane, fino all'8 giugno. Per l'occasione, Blizzard ha anche scontato del 50% la versione PC di Overwatch su Battle.net (avete tempo fino al 28 maggio per approfittarne). Date un'occhiata al trailer e agli scatti allegati a questa notizia per scoprire cosa vi aspetta.