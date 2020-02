Overwatch e COD League: l'accordo esclusivo tra Activision e Youtube vale $160 milioni?

Sta ancora facendo parlare di sé l'accordo tra Activision e YouTube che prevede la trasmissione in esclusiva sulla piattaforma di Mountain View di tutti gli eventi eSport della compagnia, tra cui Overwatch League, Call of Duty League ed Hearthstone Grandmasters.

Sono in molti ad essere rimasti sorpresi dall'abbandono di Twitch, una delle piattaforme di riferimento per il gaming in streaming, e oggi sono emersi nuovi dettagli al riguardo. Stando a quanto riferito da The Esports Observer, che afferma di essere in contatto con alcune persone ben informate, l'accordo tra Activision Blizzard e YouTube avrebbe una durata di tre anni e varrebbe ben 160 milioni di dollari. L'esatto valore attribuito ad ogni proprietà intellettuale non sembra essere noto, ma le fonti attribuiscono la maggior parte del denaro alla Overwatch League e un quantitativo minore, ma ugualmente rilevante, alla Call of Duty League. Hearthstone sarebbe invece stato incluso nell'accordo gratuitamente, poiché la sua scena eSport non sarebbe considerata di prima fascia.

L'accordo prevederebbe anche una serie di incentivi basati sul successo degli eventi, sulle visualizzazione e sulle vendite. Sarebbero proprio questi incentivi ad aver reso i vertici di Activision Blizzard ben propensi a stipulare l'accordo con YouTube. Raggiunta dalla redazione di The Esports Insider, la compagnia ha tuttavia rifiutato di commentare tali indiscrezioni.