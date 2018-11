Overwatch: il Colpo di Scudo di Brigitte è stato fortemente depotenziato nel PTR

La nuova patch pubblicata nella Regione Pubblica di Prova (PTR) di Overwatch su PC ha introdotto alcune importanti modifiche agli eroi Brigitte e Doomfist.

Tanto per cominciare, è stato pesantemente depotenziato il Colpo di Scudo della figlia di Torbjörn. I danni inflitti da questo determinato attacco sono stati ridotti da 50 a 5, in modo da ridimensionare l'efficacia della combo Colpo di Scudo/Mazzafrusto/Frustata, che la rendevano davvero molto potente anche in attacco. Brigitte è un ibrido tank/guaritore, e per accentuare questa sua seconda caratteristica gli sviluppatori hanno incrementato i benefici dell'abilità passiva Ispirazione (che cura l'eroina e gli alleati in zona ogni qual volta va a segno un attacco): il cooldown è stato ridotto da 1,5 secondi a 1 secondo, la durata aumentata da 4 secondi a 5 secondi e la salute complessiva ripristinata da 80 a 100.

Per quanto riguarda l'eroe di attacco Doomfist, è stata modificata l'abilità ultimate Impatto Devastante. L'anello interno è stato ingrandito da 1,5 metri a 2 metri. I nemici colpiti dentro quest'area subiranno sempre 300 punti danno, ovvero il massimo possibile. All'esterno dell'anello interno, invece, il massimo dei danni è stato ridotto da 300 a 200. Man mano che ci si avvicina al limite esterno, i danni diminuiscono fino ad un minimo di 15.

Cosa ne pensate di questi cambi? Attualmente sono in fase di test, per cui non è escluso che possano essere effettuati altri accorgimenti prima dell'introduzione nei server live. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che domani inizierà un periodo di prova gratuito di Overwatch per tutti i giocatori.