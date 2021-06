Overwatch: come attivare il cross-play tra PC, PlayStation, Xbox e Switch

In attesa che Overwatch accolga il cross-play su tutte le piattaforme sulle quali è disponibili e permetta agli utenti di giocare senza barriere, ecco i passaggi da seguire per predisporre il vostro profilo ad abilitare questa funzionalità.

Il primo step consiste nel creare un account Battle.net (a meno che non ne abbiate già uno e, in tal caso, basta recuperarne le credenziali) ed effettuare l'accesso al portale ufficiale. A questo punto potete visitare la pagina del profilo relativa agli account esterni che si possono collegare al profilo Battle.net: in questa pagina potete trovare numerose voci relative a servizi come il PlayStation Network, l'Xbox Live, il Nintendo Network e altri. Per poter effettuare il collegamento non occorre fare altro che cliccare sul tasto "Connetti" sulla destra per avviare il processo di autenticazione della piattaforma selezionata al fine di collegare i due account. Il nostro consiglio è quello di unificare tutte le vostre piattaforme sotto lo stesso profilo Battle.net, dal momento che questo procedimento non vi tornerà utile solo per Overwatch e Overwatch 2 ma anche per tutti i futuri titoli Blizzard che supporteranno funzionalità come cross-play e cross-save, come ad esempio il tanto atteso Diablo 4.

Nel caso in cui vogliate scollegare un profilo dal vostro account per poi collegarlo ad un altro, dovete semplicemente accedere al vostro account Battle.net e selezionare "Disconnetti" in corrispondenza del servizio da scollegare nell'apposita pagina.

Per una questione di sicurezza vi invitiamo inoltre ad abilitare l'autenticazione a due fattori, la quale consente di accedere utilizzando non solo la password ma anche un codice numerico che può essere fornito tramite SMS o attraverso l'applicazione Authenticator di Blizzard, disponibile sia su Google Play Store che su App Store.