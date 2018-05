Overwatch Contenders: ecco i vincitori per Europa e Stati Uniti

Questo fine settimana all'Alvernia Planet in Polonia si sono giocate le fasi finali della nuova stagione del campionato cadetto di Overwatch, quei Contenders che rappresentano lo step intermedio nel Path to Pro ideato da Blizzard.

Team europei e squadre statunitensi si sono scontrate in una due giorni spettacolare per decretare chi sarebbe stata la migliore squadra della stagione nei rispettivi bracket.

Per il Nord America c'erano: Toronto Esports, Fusion University, OpTic Academy ed EnVision Esports. Tutti questi team, ad eccezione di EnVision, sono legati alle organizzazioni della Overwatch League. Boston è partner di Toronto Esports, Fusion University con i Philadelphia Fusion e OpTic Academy con gli Houston Outlaws. Dalla parte europea, invece, si sono qualificati: British Hurricane, CIS Hope, Angry Titans e Team Gigantti. I British Hurricane sono gli unici europei ad essere affiliati ai London Spitfire.

Le rispettive finali non potevano che andare appannaggio dei team affiliati alle franchigie della Overwatch League. Per ciò che riguarda il bracket statunitense, infatti, a prevalere con un parziale di 3 a 1 sono stati i ragazzi di Fusion University, finiti anche al centro della polemica e censurati per la loro divisa che recava una grande “FU” al centro. Ad avere la peggio è stato il team Toronto Esports, mai realmente in partita.

Per ciò che concerne il percorso europeo, invece, sono stati i British Hurricane a spuntarla sul Team Gigantti. Questi ultimi, però, prima di capitolare sono riusciti a dare del filo da torcere al team londinese in un match estremamente equilibrato e spettacolare. È possibile vedere la finale in un video diviso in due parti (per quasi tre ore di partita totali): link 1 e link 2.