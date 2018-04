Overwatch Contenders: le fasi finali del campionato approdano in Polonia

Le fasi finali degli Overwatch Contenders, il campionato cadetto dell'hero shooter Blizzard, per il Nord America e l'Europa si giocheranno in Polonia.

I quattro migliori team degli Overwatch Contenders in Nord America e in Europa si incontreranno ad Alwernia, in Polonia per competere nella suggestiva cornice di Alvernia Planet, un luogo unico composto da 13 cupole collegate fra loro.

Il torneo è previsto per il 12 e il 13 maggio. British Hurricane, CIS Hope, Angry Titans e Team Gigantti si sono qualificati per l'evento LAN sul fronte europeo.

Toronto Esports, EnVision, Fusion University e OpTic Academy rappresenteranno il Nord America.

British Hurricane, Fusion University e OpTic Academy rappresentano le rispettive squadre della Overwatch League: London Spitfire, Philadelphia Fusion e Houston Outlaws. Seguendo i tornei Overwatch Contenders, Blizzard organizzerà anche l'"Atlantic Showdown", mettendo le due squadre vincitrici l'una contro l'altra per determinare quale regione sarà la migliore.

Le finali nordamericane ed europee di Overwatch Contenders saranno trasmesse in otto lingue: inglese, francese, russo, tedesco, spagnolo, ungherese, ceco e coreano. Tutti gli streamning possono essere visti ovviamente su Twitch.

Overwatch Contenders è una vetrina di talenti emergenti, molti dei quali approderanno probabilmente sul grande palcoscenico della Overwatch League. Nella prima stagione di Overwatch Contenders, è stato il Team Envy (ora Dallas Fuel) ad aggiudicarsi la vittoria in Nord America. In Europa, il Team Gigantti è arrivato per primo, con cinque dei giocatori della squadra che si sono spostati verso la Overwatch League.

I dettagli per le altre cinque regioni degli Overwatch Contenders: Sud America, Australia, Cina, Corea e Pacifico, dovrebbero essere svelate a breve.