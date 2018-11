Overwatch Contenders in diretta con i Samsung Morning Stars oggi alle 18:00

Quest'oggi prendono finalmente il via gli Overwatch Contenders, competizione ufficiale organizzata da Blizzard Entertainment per Overwatch.

Stasera alle ore 18:00 si giocherà il match d'esordio che vedrà sfidarsi le squadre Winstrike e Young and Beautiful. Seguiranno poi alle 20:00 Bazooka Puppiez vs. HSL Esports e alle 22:00 Team Gigantti vs. Morning Stars. L'organizzazione italiana dei Samsung Morning Stars vanta tra le sue fila due giocatori nostrani, DragonEddy (Off Tank) e Nisa (Flex Support) - ai quali si aggiungono il main tank mowzassa (Portogallo), i DPS caspere (Svezia), KSP (Regno Unito) e Leaf (Francia) e i support dridro (Francia) ed Exorath (Repubblica Ceca).

A partire dalle ore 18:00 potrete seguire in diretta i match d'esordio degli Overwatch Contenders sul canale Twitch di GDivision. La trasmissione verrà ritrasmessa anche sul canale Twitch di Everyeye, al quale vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta. Vi aspettiamo!