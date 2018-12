Overwatch Contenders: Samsung Morning Stars vs HSL stasera alle 20:00

Dopo due splendide vittorie contro Team Gigantti e Young & Beautiful, prosegue il cammino di Samsung Morning Stars agli Overwatch Contenders. Oggi 2 dicembre dovrà vedersela con gli HSL!

Questa sera a partire dalle 20:00 (ora italiana) si svolgerà l'atteso match tra Samsung Morning Stars e HSL: oltre ai due giocatori nostrani, DragonEddy (Off Tank) e Nisa (Flex Support), la squadra bergamasca vanta tra le sue fila il main tank mowzassa (Portogallo), i DPS Leaf (Francia), caspere (Svezia) e KSP (Regno Unito), gli indispensabili support dridro (Francia) ed Exorath (Repubblica Ceca).



Potrete seguire in diretta il match a partire dalle ore 20:00 sul canale Twitch GDivision, oppure in restream sul canale Twitch di Everyeye.it. Dopo il match con gli HSL, i Samsung Morning Stars saranno impegnati anche il 10 dicembre contro il Team Bazooka e il 16 dicembre contro i Winstrike. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere il nostro resoconto del match Samsung Morning Stars vs Young & Beautiful.