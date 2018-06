Overwatch Contenders Trials: xQc riuscirà a tornare protagonista?

L'ex tank dei Dallas Fuel, xQc, come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa ha iniziato i Trials con la formazione GOATS, una squadra che si è qualificata per la competizione passando i playoff della Overwatch Open Division.

La fase dei Contenders Trials (che in Europa vede per la prima volta un team italiano, i Samsung morning Stars Blue di Coach Condoluci giocarsi l'accesso alla serie cadetta) è la prima uscita pubblica di xQc dopo la rescissione del contratto con i Fuel a causa delle grane scoppiate per via di comportamenti non conformi al regolamento e a polemiche non esattamente edificanti.

Pare che lo stesso abbia affermato di voler tornare nella massima serie per la seconda stagione, oltre a rientrare nel circuito della nazionale canadese per l'Overwatch World Cup 2018. Fino ad ora, comunque, sembra che xQc non si sia per nulla arrugginito e, da ciò che lo stesso ha postato nel proprio canale, ha messo in mostra alcune ottime giocate con Reinhardt.

Sfortunatamente per lui però la squadra è stata sconfitta in entrambe le partite iniziali, cosa che ne mette a rischio la qualificazione ai Contenders. Con due sconfitte pesanti, infatti, xQc e compagni ora non hanno più tanto margine d'errore.