Overwatch Contenders: tutto pronto per il campionato cadetto dell'hero shooter Blizzard

L'ecosistema esport messo in piedi da Blizzard, per ciò che concerne il suo hero shooter, continua ad espandersi. La Overwatch League ha ormai preso il ritmo, mentre le altre competizioni “minori” (per così dire) hanno ricevuto una bella ristrutturazione (a partire dal logo).

Questo dovrebbe renderle compatibili con quel “Path to Pro” immaginato dalla stessa Blizzard. Primo fra tutti, l'Overwatch Contenders.

Grazie al lancio di nuove leghe e alla razionalizzazione di quelle regionali, gli Overwatch Contenders sono attivi in Nord America, Europa, Corea del Sud, Cina, regione del Pacifico, Australia e Sud America.

La prima stagione dell'Open Division di Overwatch si è conclusa l'11 febbraio, e le squadre con i migliori piazzamenti sono state invitate ai tornei Contenders Trials delle rispettive regioni. Alla prima edizione, tramite i Contenders Trials verranno assegnati i posti ancora disponibili per i Contenders di ogni regione.

Dopo la Stagione 1 e per le stagioni successive, i Contenders Trials rappresenteranno dei tornei di promozione/retrocessione fra le migliori squadre dell'Open Division e le ultime squadre classificate ai Contenders di ogni regione.

Nel 2018 ci saranno tre stagioni degli Overwatch Contenders, con un montepremi globale di oltre 3 milioni di dollari in totale. I Contenders Trials inizieranno l'11 marzo prossimo.

Molte delle più famose organizzazioni del mondo hanno risposto all'appello e sono migliaia i giocatori che desiderano mettersi in mostra e farsi notare dalle franchigie della Overwatch League.

Potete trovare tutti i dettagli relativi al nuovo campionato cadetto di Overwatch direttamente nel sito ufficiale dedicato (e rinnovato per l'occasione da Blizzard).