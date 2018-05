Overwatch Contenders: tutto quello che c'è da sapere sul gran finale

Dall'inizio della Overwatch League, i Contenders sono diventati una sorta di lega cadetta, in cui squadre professioniste e semi-professionistiche possono ambire alla “promozione” verso un eventuale futuro nella OWL.

Questo fine settimana (12 e 13 maggio), avverrà la resa dei conti per i team coinvolti. Si stanno infatti avvicinando le finali per la regione europea e quella nordamericana degli Overwatch Contenders. Come sappiamo, l'evento verrà ospitato nell'Alvernia Planet, in Polonia. Chi si giocherà il titolo?

Per il Nord America, gli Overwatch Contenders presentano: Toronto Esports, Fusion University, OpTic Academy ed EnVision Esports. Tutti questi team, ad eccezione di EnVision, sono legati alle organizzazioni della Overwatch League. Boston è partner di Toronto Esports, Fusion University con i Philadelphia Fusion e OpTic Academy con gli Houston Outlaws.

Sul versante europeo, invece, troviamo qualificati per l'evento LAN: British Hurricane, CIS Hope, Angry Titans e Team Gigantti. I British Hurricane sono gli unici europei ad essere affiliati ai London Spitfire.

L'inizio è previsto per il 12 maggio. L'Europa darà il via alla giornata di competizioni, seguita dalle squadre nordamericane.

Ecco il programma completo:

British Hurricane vs CIS Hope – 12:00, 12 maggio;

Team Gigantti vs. Angry Titans - 14:30 12 maggio;

Toronto Esports vs. EnVision – 17:00 12 maggio;

Fusion University vs. OpTic Academy – 19:30 12 maggio.

Finale europea, 13:00 del 13 maggio.

Finale nordamericana 16:30.

Le finali nordamericane ed europee di Overwatch Contenders saranno trasmesse su Twitch in otto lingue: inglese, francese, russo, tedesco, spagnolo, ungherese, ceco e coreano.

In seguito alle finali del 13 maggio, Blizzard terrà un "Atlantic Showdown", che affronterà le due squadre vincenti l'una contro l'altra per vedere chi è la squadra migliore all'evento LAN.