Overwatch: continua la linea dura di Blizzard contro i comportamenti scorretti

Blizzard sta aumentando la severità delle punizioni per i comportamenti scorretti e incoraggiare i giocatori dia evitarli. Soprattutto in Cina, secondo quanto riportato in un post sul forum ufficiale di Overwatch.

I giocatori cinesi si sono trovati, infatti, di fronte a un'ondata massiccia di ban per una varietà di comportamenti illegali, tra cui il trolling. I comportamenti scorretti in Overwatch non vanno solamente contro il semplice spirito del gioco, ma si pongono anche in aperta violazione del codice di condotta di Blizzard.

A causa della recente pesantezza assunta dal trolling, che andrebbe a influenzare in maniera molto negativa l'esperienza degli utenti, Blizzard è corsa immediatamente ai ripari. Lo sviluppatore si è spinto addirittura sino a pubblicare l'elenco di nomi degli utenti che sono stati puniti nell'ondata di ban - e l'elenco pare essere davvero lungo.

Già nel mese di settembre, Blizzard ha iniziato a comminare ban permanenti ai giocatori che non giocano secondo le regole nel framework competitivo. Come saprete, ogni giocatore pizzicato per tre o più volte nel corso della stagione competitiva è a rischio e in lizza per ricevere un ban permanente da Overwatch. Persino usare più volte una emote audio può costituire motivo di ban.

Sempre a settembre, il game director Jeff Kaplan si è espresso in merito alla tossicità in Overwatch, rilevando che oltre 480.000 account sin dal lancio del gioco nel 2016 sono stati bannati in maniera permanente. È passato un po' di tempo dalla sua dichiarazione e non ci stupirebbe vedere aumentare a dismisura quel numero.

La funzione di segnalazione in game è ancora "work in progress", ma secondo Kaplan, è uno dei punti focali su cui si stanno concentrando gli sforzi del team di sviluppo per risolvere la situazione. Vedremo come si evolverà la situazione in futuro