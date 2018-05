Overwatch: continua il rework di Symmetra, ecco i cambiamenti alle abilità e al ruolo

Dopo il rework di Hanzo, il lead developer di Overwatch, Geoff Goodman è intervenuto sul forum per dare qualche dettaglio in più sulle pesanti modifiche che colpiranno un altro eroe (probabilmente nel corso dell’estate): Symmetra.

Blizzard ha già manifestato, recentemente, l’insoddisfazione per il ruolo che l’eroina di supporto riveste nell’attuale economia di gioco. Il suo utilizzo risulta estremamente limitato e raramente rappresenta una scelta per i giocatori.

In una serie di post sul forum, Geoff Goodman ha illustrato molte delle modifiche a Symmetra a cui il team di sviluppo sta attualmente lavorando. Symmetra è destinata a diventare un eroe di difesa, abbandonando definitivamente il precedente ruolo di supporto. A quanto pare i suoi droni potranno essere lanciati e si andranno ad attaccare su qualsiasi superficie riusciranno a colpire, permettendo all’eroina una maggiore efficacia difensiva.

La sua arma viene potenziata, mentre il suo televarco passerà a esser un'abilità primaria anziché essere la sua Ultimate, mentre la barriera si sposterà nello slot Ultimate. Entrambe le abilità, comunque, saranno adattate in modo significativo al nuovo ruolo.

Goodman ha, poi, pubblicato un altro aggiornamento sui progressi nella rielaborazione di Symmetra: "In primo luogo, i suoi droni saranno sì "proiettili" ma ora potranno essere distrutti mentre sono in aria o finché vengono lanciati. Questo rende più difficile lanciarli direttamente contro gli avversari in combattimento per costringerli a girarsi. Ora bisogna pensare un po’ di più a dove (e a come) li lancerete. In secondo luogo, il televarco richiede l'attivazione, ma ora opera in entrambe le direzioni e questo darà modo ai giocatori di sperimentare nuove strategie...dando mobilità agli eroi che di solito non hanno quell'opzione. C'è un piccolo cooldown prima che possiate saltare nel teletrasporto un’altra volta dopo averlo usato, quindi non potete semplicemente spammare avanti e indietro all'istante. Questi sono i più grandi cambiamenti dallo scorso post, ma ci sono stati molti piccoli ritocchi."

Blizzard non ha ancora dato una finestra temporale per quando i giocatori potranno aspettarsi di vedere la nuova Symmetra, La mancanza di immagini allegati ai post sembra suggerisce che, almeno, la revisione è ancora in alto mare.