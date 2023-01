Overwatch: un cosplay di Ashe, la criminale del selvaggio west

Blizzard ha, dopo tanti anni, inserito un altro franchise al suo portafoglio di IP alcuni anni fa. Dopo essere andata avanti con Warcraft, Starcraft e Diablo per oltre venti anni, nel 2015 c'è stato il debutto dell'hero shooter Overwatch un videogioco di certo non innovativo ma che ha fatto furore tra il pubblico, con milioni di copie vendute.

Dopo anni di ottimi risultati, Blizzard ha deciso di rinnovare il suo progetto portandolo non soltanto in versione free to play, ma anche aggiungendo nuovo materiale. E così l'inizio del sequel Overwatch 2 si è confermato di buon livello come il precedente, con tutti gli eroi che sono fin da subito disponibili. Il vecchio roster infatti è stato ripreso, con qualche aggiornamento di skin, con la sua divisione netta tra personaggi palesemente eroi e altri che invece sono portatori di caos.

Tra la parte dei cattivi c'è la leggendaria gangster del deserto Ashe, una delle pistolere più brave del selvaggio west. L'ex compagna di McCree sembrava essere destinata a una vita molto diversa, essendo nata in una famiglia agiata, ma la sua ribellione l'ha portata in territorio criminale, nel quale ha proliferato ed è maturata. Anastasia Komori l'ha ripresa nella versione che tutti conoscono, portando al pubblico un cosplay di Ashe davvero ben realizzato, con tanto di luce e scena ben disposta. Il vestito da cowgirl del selvaggio west più il braccio meccanico riprendono proprio ciò che è stato disegnato per il videogioco.

E invece di vederla come al solito, che ne dite di questo cosplay di Ashe molto natalizio in compagnia di un altro personaggio popolare di Overwatch?