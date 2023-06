Overwatch: un cosplay di Ashe, la criminale dal selvaggio west

Nelle ultime settimane sta facendo molto parlare di sé Overwatch 2 per il taglio alla campagna adoperato da Blizzard Entertainment. Con i piani per il comparto single player dell'hero shooter ampiamente ridimensionati, i giocatori si rifugiano in una splendida interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Mercury Lamp.

Con la Stagione 6 di Overwatch 2 arriveranno le Hero Mission, delle missioni della storia in PVE che però non rispetteranno le audaci promesse fatte in precedenza da Blizzard. Le missioni storia si svolgeranno in mappe enormi con nuovi nemici e filmati d'intermezzo, ma lo staff del videogioco ha ammesso di aver tagliato numerose delle componenti che erano state immaginate nei progetti iniziali.

A ogni modo, la community di appassionati si consola con un bellissimo cosplay di Ashe da Overwatch. Leggenda che gioca nel ruolo di Attacco, Ashe ha rifiutato le sue nobili origini per diventare l'ambiziosa e calcolatrice leader della Deadlock Gang, nonché una delle figure più rispettate in tutto il mondo criminale. Ashe ottiene sempre ciò che vuole e non si fermerà fin quando non si riprenderà tutto ciò che le appartiene. Nella spettacolare interpretazione condivisa dall'artista vediamo Ashe, sullo sfondo di un deserto, con il fucile semiautomatico Vipera dietro le spalle e con indosso il suo outfit tipo del selvaggio west.