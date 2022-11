Overwatch: un cosplay di Ashe pronta a far parlare il suo fucile

È iniziata la seconda era di Overwatch, con casa Blizzard che ha deciso di rendere uno dei suoi titoli di punta free-to-play su Battle.net. La piattaforma quindi adesso sta accogliendo tanti giocatori che fino a qualche tempo fa non si sarebbero mai avvicinati all'hero shooter che ha segnato l'inizio di una nuova IP nel 2015.

Overwatch 2 è ancora agli inizi, avendo appena un mese di vita, però si sono infiammati tanti campi di battaglia in varie modalità, dalle non classificate alle ranked passando per i semplici deathmatch riempitivi tra una coda e l'altra. Chi prendere durante la partita? Ovviamente in molti opteranno per i DPS, coloro che devono fare più danni e più uccisioni della sfida.

Con una buona potenza di fuoco e mobilità c'è Ashe, la criminale dai capelli bianchi che è stata a lungo rivale di McCree e che fu introdotta già nel primo gioco, anche se dopo diversi anni. La donna ha uno stile da far west, naturalmente, con un fucile molto grosso che annuncia problemi. Vediamo questo cosplay di Ashe da Overwatch ottimamente realizzato da Mercury Lamp, cosplayer che si è messa in posa in più foto.

Per avere un'idea più chiara sullo shooter di casa Blizzard, approfittate della nostra recensione di Overwatch 2.