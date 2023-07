Overwatch: un cosplay di Ashe, la più temuta del selvaggio West

La cancellazione della campagna di Overwatch 2 non priverà i giocatori di contenuti single player, che tuttavia non arriveranno in maniera assidua. Per sopperire a un'attesa che pare sarà molto lunga godiamoci questo cosplay di Ashe da Overwatch 2.

La Stagione 6 di Overwatch ha introdotto delle missioni che approfondiscono la storia dell'hero shooter di Blizzard. Come rivelato dalla software house statunitense, tuttavia, le missioni di Overwatch non arriveranno frequentemente. Pare che queste saranno infatti assenti nelle prossime due stagioni del titolo.

A ogni modo, Blizzard ha di recente annunciato una mini serie animata di Overwatch che darà comunque modo di approfondire la narrativa dietro i protagonisti del videogioco. Il primo dei tre episodi previsti è già stato rilasciato sul canale YouTube ufficiale di Overatch. A farci tornare al fianco di Ashe è invece la cosplayer Daria Martina.

Ashe è l'ambiziosa e calcolatrice leader della Deadlock Gang, una donna che si è ribellata al patrimonio di famiglia per essere temuta in tutta la scena del crimine. Divenuta una leggenda tra le gang criminali, ha restituito la sua fama al vecchio e selvaggio West. Nell'interpretazione dell'artista vediamo l'Eroe che gioca nel ruolo di Attacco mentre si poggia su una parete rocciosa mettendo da parte le sue armi da fuoco.