Overwatch: un cosplay di Kiriko che non vi cura solo con le sue abilità

Overwatch è ormai uno dei videogiochi più popolari del panorama videoludico, un vero successo per casa Blizzard che ha deciso di rinnovarlo di recente, chiudendo il primo capitolo e aprendone un secondo stavolta con formula free-to-play. L'hero shooter sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, inizialmente, nel 2016, ha tanti personaggi.

Nel gioco, i giocatori controllano eroi e eroine, chiamati "agenti", in un futuro immaginario, con molti di essi che sono tornati dal primo videogioco. Alcuni però sono stati introdotti in Overwatch 2, e uno di questi personaggi è Kiriko. Kiriko è una ragazza giapponese, che è stata reclutata nell'organizzazione Overwatch in seguito alla Crisi degli Omnici, un evento in cui gli Omnici, una razza di robot senzienti, si sono ribellati contro l'umanità.

Kiriko è una sacerdotessa, cresciuta con il padre maestro di spada ma che si è allontanata dalle pure arti belliche, sfruttando le sue abilità spirituali per gestire i compiti medici sul campo. Nel videogioco, Kiriko è una dei personaggi giocabili come supporto. Le sue abilità sono incentrate sul curare i compagni di squadra, quindi il suo ruolo come supporto la rende cruciale per la sopravvivenza del team, e la sua personalità tranquilla e riflessiva la rende un personaggio apprezzato dai fan.

Inoltre, Kiriko ha anche un aspetto distintivo, e tutto ciò si nota nell'interpretazione di Purin. Guardando la foto, si nota subito che questo cosplay di Kiriko è perfetto, con il potere della Kitsune che governa la ragazza prima di entrare in battaglia. Il videogioco però continua a sfornare personaggi: dopo gli ultimi innesti, sta per arrivare Lifeweaver, un altro personaggio di supporto.