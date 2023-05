Overwatch: un cosplay di Mercy, l'angelo custode nella skin Dragon

Blizzard ha vinto la guerra contro i cheater. In Overwatch 2 sono stati bannati più di 100 mila giocatori che sfruttavano hack e trucchi per vincere in maniera scorretta. Ora che la software house è riuscita a limitare la tossicità in gioco, gli utenti dell'Hero Shooter possono godersi anche di questo cosplay di Mercy da Overwatch.

In Overwatch 2 è stato introdotto un nuovo eroe di supporto, Lifeweaver, ma l'attenzione è rivolta verso un altro curatore. È infatti Mercy a conquistare il pubblico attraverso l'interpretazione della cosplayer Valf Izzy.

La dottoressa Angela Ziegler fu la prima a sviluppare delle innovative tecniche di nanobiologia per il trattamento di malattie e lesioni gravi. Considerata un angelo custode da chi si sottopose alle sue cure, attirò l'attenzione di Overwatch. Divenuta responsabile delle ricerche mediche dell'organizzazione, diede vita alla tuta di risposta rapida Valchiria per aiutare gli innocenti in pericolo.

Nello scatto condiviso dall'artista, che trovate in calce all'articolo, vediamo Mercy indossare una versione alternativa della Valchiria. In questa interpretazione portata al MCM London Comic Con ritroviamo infatti Dragon Mercy, una skin leggendaria che fece il suo debutto per l'anniversario di Overwatch. In armatura verde che riprende delle scaglie di drago, corna sulla testa e ali sulla schiena per spiccare il volo, Mercy invoca il cielo con le sue abilità curative.