Overwatch: un cosplay di Mercy davvero angelica nella foto di AGFlower

Blizzard Entertainment è una delle più grandi case produttrici di videogiochi al mondo, nota per titoli come Warcraft, Diablo e Starcraft. Nel 2016 però ha rilasciato Overwatch, un gioco di stampo FPS che ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo, sancendo così la nascita di una nuova IP di successo per la casa di Irvine.

Ambientato in un futuro non troppo lontano, Overwatch è un gioco multigiocatore online in cui due squadre di cinque giocatori ciascuna combattono per raggiungere obiettivi specifici. Nel 2022 Blizzard ha annunciato l'uscita di Overwatch 2, il sequel del gioco originale, ormai pubblicato e in fase di costante aggiornamento che porta con sé nuovi personaggi, modalità di gioco e una nuova trama.

Il gioco ha un vasto cast di personaggi, ognuno con abilità uniche e ruoli specifici all'interno della squadra. Uno dei ruoli principali sono gli healer, personaggi che curano i membri della squadra e li proteggono dagli attacchi nemici. Gli healer sono essenziali per il successo della squadra, poiché permettono ai giocatori di restare in gioco e combattere più a lungo. Ci sono diversi healer nel gioco, ognuno con un set di abilità unico.

Tra gli healer più popolari c'è Mercy, una figura quasi angelica, con la sua armatura bianca e la sua capacità di cura, senza contare la possibilità di spiccare dei brevi voli in aria. Una figura angelica che viene incentivata da AFFlower che, dopo il suo cosplay di Mercy in costume, decide di tornare ne panni dell'eroina di Overwatch. Lo fa mettendosi in lingerie bianca in questo cosplay di Mercy dall'aura angelica, con tanto di aureola e ali. Invece nel gioco, Mercy ha subito un rework negli ultimi aggiornamenti.