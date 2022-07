Overwatch: un cosplay di Mercy molto estivo realizzato da AGFlower

Risale ormai a tantissimi anni fa il debutto di Overwatch, l'IP di casa Blizzard che segnò l'inizio di un nuovo universo dopo anni in cui l'azienda di Irvine si era concentrata esclusivamente su Starcraft, Warcraft e Diablo. Il brawler in salsa shooter ormai però è alle sue battute finali, mentre ci si prepara all'arrivo di Overwatch 2.

Il secondo videogioco della saga porterà con sé nuove arene e nuovi personaggi da usare per abbattere i nemici, ma di certo Blizzard non dimenticherà coloro che hanno aiutato a farle fare una fortuna in questo settore. In Overwatch 2 infatti ci saranno tante figure che già sono state usate dai giocatori di tutto il mondo nel primo episodio. Anche Mercy ci sarà.

L'angelica curatrice calcherà di nuovo i campi di battaglia preoccupandosi di curare a dovere i suoi alleati con tecniche di supporto di vario tipo, non senza far sentire comunque il suo apporto in fase offensiva. In questa situazione che vi presentiamo sveste però i panni da combattente, lasciandosi alle spalle la tuta: ecco un cosplay di Mercy in costume da bagno per delle foto molto estive e che lasciano una sensazione diversa per il personaggio.

Intanto Mercy continua a ricevere modifiche nella beta di Overwatch 2.