Overwatch: un cosplay di Mercy a tema Halloween, pronta per ottobre

Sta per finire il suo corso, ma non la sua avventura: la prima fase di Overwatch è in fase di conclusione, con casa Blizzard che ha già programmato il sequel, ora in beta. Quindi l'avventura dell'organizzazione tornerà a pieno regime nei prossimi mesi con tutte le sue forze a disposizione.

Il lancio di Overwatch 2 previsto per il 4 ottobre 2022 decreterà il ritorno di nuovi personaggi da usare sui campi di battaglia, alcuni disponibili immediatamente mentre altri nelle fasi successive. Non mancherà la classica divisione in tank, dps e healer, ognuno di loro con caratteristiche particolari. Nell'ultima categoria ricade uno dei personaggi più amati e usati, Mercy l'angelica. La curatrice bionda veste di un'armatura particolare che, in alcune situazioni, cambia.

Come di consueto, Blizzard ha previsto tante skin in Overwatch e in una di queste Mercy diventa una strega. Abbandona così l'armatura grigia con ali da angelo, per indossare un costume arancione e nero con cappello da strega. Questo cosplay di Mercy perfetto per Halloween riprende meticolosamente la versione alternativa della combattente curatrice. Chissà se tornerà tra un mese con questi panni anche nel secondo videogioco, visto il periodo.

