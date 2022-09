Overwatch: un cosplay di Roadhog al femminile, tutta l'originalità nella foto di Chloe

Di cosplay originali in rete ce ne sono, con gli appassionati e le appassionate del settore che talvolta mescolano generi, universi o sessi in maniera differente e divertente. Anche da Overwatch talvolta arrivano proposte del genere. Il famoso hero shooter di Blizzard, che a breve ritornerà con Overwatch 2, è proprio al centro di un cosplay.

La cosplayer Chloe ha deciso di realizzare un cosplay di Roadhog, il famoso compagno di Junkrat. Tank ben piazzato grazie alla grossa stazza che lo rende riconoscibilissimo, combatte con un gancio e una pistola a corto raggio chiamata Rottamatrice, con la quale finisce tutti i nemici che sono stati abbastanza sfortunati o stupidi da essere attratti dalla sua arma a distanza. Il sicario dei Junkers però si trasforma nella proposta che si può osservare nel post in basso.

Infatti la cosplayer ha deciso di portare al pubblico un cosplay di Roadhog al femminile: naturalmente, ci sono alcune differenze facili da notare rispetto al personaggio disegnato dagli artisti di casa Blizzard. Innanzitutto, c'è la perdita dell'enorme pancia, ma non dei tatuaggi. Anche il ciuffo bianco di capelli cambia leggermente, per adattarlo di più alla nuova situazione. In ogni caso, però, questa versione di Roadhog sembra ben riuscita. Vi piacerebbe vederla come skin in Overwatch 2?