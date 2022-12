Overwatch: un cosplay di Sombra pronta ad hackerarvi

L'inizio della carriera di Overwatch nel mondo degli hero shooter fu sicuramente strabiliante. Il videogioco di casa Blizzard, nonostante fosse obbligatorio l'acquisto rispetto alla formula free-to-play attuale, riuscì ad attirare tanti giocatori, rendendo velocemente i suoi personaggi più famosi abbastanza iconici.

Nel corso degli anni, a quel primo roster di personaggi giocabili ne vennero aggiunti degli altri, con modifiche e inserimenti costanti ma graduali. Appena pochi mesi dopo il lancio, vennero subito pubblicati gli artwork di Sombra, il secondo nuovo personaggio del primo Overwatch. Ci mise molto poco quindi l'hacker messicana a fare il suo ingresso nel cast. Al fianco di D.Va, Reinhart e tutti gli altri combattenti, può controllare i nemici grazie ad abilità offensive legate proprio al suo lavoro.

Mi2ray2 ha voluto fotografare appieno la vera natura del personaggio, esprimendone non soltanto i concetti fisici tramite abbigliamento e acconciatura, ma anche quelli più mentali, ovvero il riferimento al mondo dell'hacking. Arriva quindi da Overwatch 2 questo cosplay di Sombra a tinte viola, pronta ad hackerare. La modella ha riprodotto la tunica viola e nera alla perfezione e lo stesso vale per i capelli, castano scuro ma con diversi ciuffi viola e anche una parte di testa rasata. Il tocco viola non manca neanche sul viso, con ombretto e rossetto che alimentano quest'aura violacea.

A completare il tutto ci pensa uno sfondo magistralmente inserito dietro in post produzione che ricorda le interfacce virtuali e quindi il mondo dell'hacking. Anche questa Sombra sarà in grado di abbattere i suoi nemici infliggendo danni tramite l'hackeraggio? E preparatevi in caso a vederla in azione alla Overwatch World Cup di ritorno nel 2023.