Overwatch: un cosplay di Tracer perfetto pronto a saltare nel tempo

Overwatch è tornato, anche se non se n'è mai andato per davvero. L'hero shooter di Blizzard è diventato praticamente un classico nel giro di poco tempo, grazie una campagna pubblicitaria battente e a una forza nelle qualità del gioco che pochi competitor hanno, e così è rimasto sulla cresta dell'onda per ben sei anni.

Tutto ha una fine, e lo stesso vale per il primo gioco di Overwatch, che ha però ceduto il passo al suo sequel in maniera quasi istantanea. Dopo mesi dall'annuncio, è arrivato il debutto di Overwatch 2 che ha portato con sé tante cose dal primo titolo: personaggi, al netto di qualche skin differente, mappe di gioco, il gameplay e tanto altro ancora. Non c'è però la stessa formula, dato che adesso Overwatch 2 è free to play, disponibile gratuitamente a chiunque lo scarichi sull'hub di Blizzard Entertainment.

Ciò ovviamente vuol dire che è possibile riutilizzare i vecchi personaggi, tra cui una delle icone del brand, Tracer, la ragazza vestita sempre con tuta arancione e marrone che, con le sue due pistole, colpisce velocemente i suoi nemici per poi muoversi nello spazio tempo e lasciare tutti allibiti per la sua scomparsa repentina, salvo poi ritrovarsela alle spalle senza averne sentore.

La cosplayer Melamori ha realizzato uno dei migliori cosplay di Tracer di sempre, con una grande cura dedicata ai dettagli e alle pose. Nonostante la mancanza dei famosi occhiali arancioni, questi scatti disponibili in basso presentano una replica fedelissima del personaggio di Overwatch. Attenzione a non chiudere gli occhi o potreste perdervela.

Intanto preoccupano i cambi ai piani alti di Overwatch 2.