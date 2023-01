Overwatch: un cosplay di D.Va, la coreana diventa italiana grazie allo stile di Ahri

Inizia il 2023, primo vero banco di prova per Overwatch 2, il videogioco in stile hero shooter che Activision Blizzard ha lanciato nel corso dell'ultimo anno, sostituendo definitivamente il primo titolo. Accantonata la formula con pagamento per l'accesso a una free to play, sono già arrivati degli ampliamenti, che continueranno nel corso del tempo.

Blizzard aggiornerà i giocatori regolarmente con tutte le ultime novità, in particolare per la stagione 3 ormai dietro l'angolo, in partenza a febbraio. L'attenzione principale, oltre ai tanti tornei che interessano i top player, è l'aggiunta di nuovi eroi. In Overwatch arriveranno altri supporti nel prossimo futuro, e terranno quindi gli slot occupati. Per chi ama giocare tank quindi ci saranno a disposizione sempre gli stessi eroi per ancora qualche mese. Non c'è quindi momento migliore per variare e provarli tutti, magari scegliere la potente D.Va, una ragazza che sembra fragile e poco combattiva, ma che quando è nel suo mech rosa saltellante può davvero mettere in crisi tutta la difesa avversaria.

La cosplayer italiana Ahri si è calata nei panni della coreana, anche se senza mech. Imitando la sua famosa posa dove si lancia a mezz'aria e tiene la mano tesa con la pistola in pugno, ha deciso di realizzare un cosplay di D.Va in salsa italiana. La ragazza ha il solito vestito viola, bianco e blu, con i due segni violetti su ogni guancia, cuffie e pistola a portata di mano, così da uccidere nemici anche mentre aspetta la ricarica del suo mech. Su Instagram, visibile qui in basso, c'è un intero album dedicato a lei e che sicuramente farà la gioia dei fan di D.Va.