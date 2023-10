Overwatch: un cosplay di D.VA tra cuoricini e palloncini da Danycolome

Per Activision Blizzard e il suo Overwatch è un periodo a dir poco pessimo. L'ultima cattiva notizia è la chiusura della Overwatch League, che verrà interrotta con l'ultima stagione del 2023. A questo periodo di grande difficoltà per l'hero shooter risponde l'amore della community dei cosplayer.

Overwatch 2 ha inaugurato la Stagione 7, un evento a tema Diablo 4 che introduce nel roster di eroi una skin celebrativa del diavolo Lilith. La rivisitazione della mappa di gioco ispirata al diabolico hack 'n slash potrebbe però rivelarsi non sufficiente per risollevare le sorti del titolo. L'evento per l'anniversario di Overwatch 2 ha fatto infuriare i fan, che sono convinti che Blizzard non sia più interessata al gioco. In attesa di scoprire se Overwatch 2 saprà risollevarsi oppure se affonderà definitivamente, è come sempre D.VA ad attirare su di sé l'attenzione.

In questo cosplay di D.VA da Overwatch 2 ritroviamo l'ex giocatrice professionista originaria della Corea del Sud stesa a testa all'ingiù mentre con una chewingum forma un palloncino. In un secondo scatto è invece seduta con le gambe incrociate e forma un cuoricino con le mani. A condividere con i social questa ispirata interpretazione è la cosplayer Mawacat, alias di Danycolome, che su Instagram conta quasi 150 mila follower.