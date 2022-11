Overwatch: questo cosplay di D.Va poliziotta vi metterà in manette

Sono passati tanti anni dalla rivelazione di Overwatch, una delle poche IP che Blizzard ha sfornato nel nuovo millennio. E il suo debutto è stato molto caloroso, dato che il videogioco è stato tra i più giocati per diversi anni. Questo naturalmente ha consentito a Blizzard di continuare a svilupparlo fino a oggi.

Sono così state introdotte numerose skin per i personaggi, alcune delle quali sono state inserite anche in Overwatch 2, il sequel che rende le battaglie a colpi di pistola e abilità speciali free-to-play. La nuova versione dell'hero shooter di casa Blizzard però è ancora agli inizi, naturalmente, e quindi serve tempo per inserire altri modelli, personaggi, mappe, modalità e tanto altro ancora. Non a caso i fan chiedono l'inserimento del PVE in Overwatch 2.

Intanto però continuano i cosplay a tema Overwatch, che si focalizzano su vari personaggi, in particolare femminili. Alcuni sono sempre nel mirino come D.Va, la giovane videogamer coreana che guida il suo mech rosa con le orecchie da coniglietto, con il quale salta qua e là nel campo di battaglia e si autodistrugge.

Oggi però arriva la versione speciale con questo cosplay di D.Va in skin da poliziotta: Polina ha realizzato la combattente ma con uno dei vestiari più famosi e utilizzati. Recentemente però c'è stato anche un cosplay di D.Va classica e ben fatta.