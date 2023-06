Overwatch: un cosplay di D.Va in spiaggia dall'italiana Ahri

La Stagione 5 di Overwatch 2 ha trasformato l'hero shooter di Blizzard in un gioco di ruolo grazie all'introduzione dell'inedita modalità di gioco chiamata Defeat the Demon Lord. Mentre i giocatori tentano di sconfiggere il Signore dei Demoni in un deathmatch a squadre 1 contro 4, la cosplayer Ahri è pronta a trascorrere l'estate con Overwatch.

La quinta stagione non è l'unica novità per il titolo multiplayer di Blizzard. Sul palco dell'Xbox Games Showcase è stato presentato con un trailer Overwatch 2: Invasion. In arrivo il 10 agosto 2023, questo aggiornamento proporrà le tanto discusse Stoy Mission, oltre che una missione co-op aggiuntiva e una modalità PvP inedita. In attesa di questi contenuti, spazio all'artista italiana.

La meravigliosa estate 2023 di Overwatch 2 comincia con una bellissima interpretazione dell'eroina più apprezzata dalla community di appassionati, D.Va. L'ex giocatrice professionista di nazionalità sudcoreana mette da parte la sua unità meccanica corazzata per andare in vacanza in Italia. In questo cosplay di D.Va da Overwatch vediamo infatti l'eroina che gioca nel ruolo di Tank in un costume intero mentre con le braccia conserte si bagna in mare. Messa da parte la sua pistola laser, il campo di battaglia di D.Va questa volta è la spiaggia.