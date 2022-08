Overwatch: un cosplay di D.Va studentessa a prova di nerf

Da qualche settimana Overwatch 2 è nella fase beta. Il nuovo gioco di casa Blizzard, annunciato ormai da anni e che farà da seguito al famoso hero shooter pubblicato nel 2015, darà il seguito a una delle più recenti IP realizzate dal gruppo di Irvine. Al centro ci sono sempre gli eroi del gruppo, che si affronteranno in sfide in varie aree.

Ognuno ha le proprie abilità, il proprio stile e il proprio ruolo nella battaglia. Tra i tank c'è anche una videogiocatrice, la coreana D.Va, uno dei componenti più giovani del gruppo di Overwatch. Nonostante il fisico minuto, riesce a resistere a molti danni grazie al mecha che controlla. Rosa e grosso il triplo di lei, questo robot dall'aspetto che ricorda quello di un coniglio è tanto tenero quanto letale e robusto. Con questo e con i suoi scudi, la giovane coreana può mettere a rischio l'incolumità dei suoi avversari.

Ma fuori dal suo mecha rimane comunque una ragazza abbastanza giovane. La cosplayer Sladkoslava ha deciso di non riprenderla sul campo di battaglia con la sua tuta da combattimento, bensì in versione liceale. Infatti c'è questo cosplay di D.Va con l'abito da studentessa blu e rosa, mentre i capelli sono raccolti in trecce e porta gli occhiali. Un aspetto molto diverso dal solito ma comunque con il suo fascino.

E voi avete provato Overwatch 2?