Overwatch: un cosplay di D.Va in una trionfale posa da battaglia

Blizzard ha da poco dato il via alla Stagione 4 di Overwatch 2 con uno scoppiettante trailer che evidenzia le prossime novità in arrivo sull'hero shooter. Tra nuovi eroi giocabili e costumi leggendari, a mantenere alta l'attenzione sullo sparatutto multiplayer PvP è come sempre la community dei cosplayer.

La Stagione 4 di Overwatch 2 introduce Lifewear, trentasettesimo eroe del videogioco che proviene dalla Thailandia e con il ruolo di Supporto è alla ricerca di una cura per il male che affligge il mondo. Mentre una fetta dell'utenza si gode questo nuovo personaggio, molti altri restano fedeli al loro solo, unico e inimitabile amore, D.Va. Presente sin dalla primissima versione di lancio del primo capitolo, D.Va è uno dei volti del franchise.

Nel ruolo di Tank, D.Va è una ex giocatrice professionista che utilizza le sue incredibili abilità per pilotare un mech all'avanguardia. Competitiva ed efficace, non si tira mai indietro puntando sempre alla vittoria. Il suo atteggiamento spensierato nasconde un forte senso della patria.

In questo cosplay di D.Va da Overwatch ritroviamo la giocatrice sudcoreana fuori dal suo mech, nascosta su una scalinata su cui puntano numerosi riflettori al neon e con la sua light gun già sfoderata per rispondere a qualsivoglia minaccia. Ad aver condiviso questa magistrale interpretazione è la celebre cosplayer Lea "Slayeas" Martinez.