Overwatch: un cosplay di D.Va versione poliziotta dell'italiana Arianna

Tank, supporto, combattenti da mischia e distanza: sono queste le caratteristiche principali dei personaggi di Overwatch. L'hero shooter di casa Blizzard che ha avuto un successo straordinario nell'ultimo lustro suddivide i personaggi secondo le più classiche regole dei ruoli, così da permettere ai giocatori di avere un team equilibrato.

Tra coloro che hanno come ruolo la difesa del team grazie a tecniche di scudo e a una grande barra degli HP c'è D.Va, la più giovane combattente di Overwatch che torna anche nella beta del seguito di casa Blizzard. Nel suo coniglio meccanico rosa, inizia a saltellare di qua e di là sul campo di battaglia, eventualmente autodistruggendosi e rimanendo inerme per un po' di tempo.

Ovviamente, come successo per gli altri personaggi di Overwatch, D.Va non è stata immaginata soltanto nella sua versione base, con coniglio rosa e tuta viola da giocatrice e pilota. No, perché, come dimostra la cosplayer italiana Arianna, è ben impressa nella mente anche un'altra skin del personaggio: ecco così un cosplay di D.Va poliziotta che mantiene gli elementi principali come la pistola e i simboli sul viso ma cambia look.

E per chi ama le varianti di questo personaggio di Overwatch, c'è anche un cosplay di D.Va studentessa molto apprezzato.