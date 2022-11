Overwatch: un cosplay di Widowmaker capace di uccidervi a distanza

35 milioni di giocatori per Overwatch 2, un debutto sensazionale per l'hero shooter di casa Blizzard. Il rinnovamento avvenuto con questo nuovo videogioco, nel quale è stata innestata anche la formula free to play completamente diversa dalla precedente, ha segnato una rinascita per il brand, uno dei più nuovi per la casa di Irvine.

In tanti hanno messo le mani sui personaggi, vecchi e nuovi ai quali a breve si aggiungerà anche il tank Ramattra, di Overwatch 2. È praticamente certo che ogni personaggio quindi sia stato utilizzato durante le varie partite, sia rapide che classificate, e abbia potuto far fruttare tutte le sue abilità. Grazie alle loro capacità speciali, ognuno di loro può compiere un ruolo ben preciso durante la lotta, si veda ad esempio Widowmaker con le sue caratteristiche da cecchino.

La donna dalla pelle cerulea e la divisa rosa porta con sé un fucile da cecchino che le permette di sparare a grandi distanze, colpendo gli avversari in luoghi inattesi e momenti imprevisti. Un'abilità che può, come tante altre, cambiare le sorti di una battaglia. Angelina Chernyak ha deciso di interpretarla in questo cosplay di Widowmaker da Overwatch 2, dove si prepara per una nuova sfida mortale.