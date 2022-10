Overwatch: un cosplay di Widowmaker vi prende di mira, e non sbaglierà

È stata chiusa, dopo anni di onorato servizio, l'esperienza Overwatch. Il videogioco di casa Blizzard però non ha chiuso completamente i battenti e anzi, la casa di Irvine ha deciso di preparare il sequel Overwatch 2 ovviamente ancora in costruzione, essendo appena arrivato sul mercato, ma con una formula free-to-play diversa dalla precedente.

Niente più acquisto e per questo il bacino d'utenza di Overwatch 2 è nettamente superiore a quello del predecessore. Ciò vuol dire che ci saranno sia giocatori già formati che hanno calcato per anni questi campi da gioco sia coloro che stanno mettendo alla prova gli eroi in questo hero brawler per la prima volta. E, come sempre, ci sono le solite divisioni in classi, tra tank, supporto e dps.

Indubbiamente molti si butteranno su questi ultimi, tra i quali figura la prodigiosa Widowmaker, un cecchino con tuta lilla e carnagione bluastra che è capace di colpire chiunque a distanza. La cosplayer Belker propone questo cosplay di Widowmaker da Overwatch con il classico visore con le luci rosse che le copre una buona parte del volto, ma con una divisa leggermente diversa.

E a proposito di divise diverse, adesso arriva l'evento di Halloween in Overwatch e pertanto ci sono nuove skin da sbloccare e utilizzare in battaglia.