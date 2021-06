Overwatch: il cross-play è finalmente disponibile su PC e console

Mantenendo la promessa fatta poche settimane fa, Blizzard Entertainment ha finalmente introdotto la funzionalità del cross-play all'interno di Overwatch, esaudendo così la richiesta di tantissimi utenti desiderosi di giocare in compagnia dei propri amici.

I giocatori PC, PlayStation, Xbox e Switch potranno ora dunque connettersi tra loro, ma gli utenti console avranno l'obbligo di creare un account Battle.net e collegarlo al proprio profilo PSN, Xbox Live o Nintendo. Blizzard ha precisato che il cross-play tra PC e console sarà attivabile per tutte le modalità di gioco, eccezion fatta per le partite in competitivo, dove si sarebbero potuti creare degli squilibri di gioco eccessivi.

"Come impostazione predefinita, un party su console giocherà con altri utenti console", ha spiegato il director del gioco Aaron Keller. "Un gruppo di giocatori PC giocherà con giocatori PC, ma anche con gruppi composti da giocatori provenienti sia da PC che da console.



Si prega di notare che questo non include la modalità competitiva", ha aggiunto Keller. "Non sarete in grado di giocare come un party composto da giocatori PC e console. Ognuno di loro avrà i propri pool di matchmaking separati". Ulteriori dettagli vengono approfonditi nel video che trovate in cima alla notizia, oppure nella FAQ pubblicata da Blizzard.

Per celebrare l'introduzione del cross-play, il team capitanato da Keller renderà disponibile una loot box d'oro sbloccabile semplicemente effettuando il log-in entro la fine del 2021. Sulle nostre pagine trovate tutte le istruzioni utili per attivare il cross-play su Overwatch.