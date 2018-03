Overwatch: D.Va è l'eroe più apprezzato in classificata, resiste Mercy e scompare Sombra

è attualmente considerato il più versatile eroe diin circolazione, motivo per cui non è sorprendente vederla come un pilastro inamovibile in ogni livello competitivo dell'targato Blizzard.

Anche Mercy, dal canto suo, resiste sorprendentemente nonostante non sia più considerata un must pick in tutti i livelli in cui si compone la stagione competitiva di Overwatch.

Come sappiamo, il povero medico da campo ha subito un grande colpo al morale e alle abilità verso la fine di gennaio che, sostanzialmente, le ha tarpato le ali. Molti pensavano che il nerf avrebbe completamente eliminato Mercy dal meta, ma i numeri che il buon Jeff Kaplan ha postato, dimostra che ci sbagliavamo.

I dati, in effetti, ci forniscono alcune informazioni interessanti sull'attuale meta di Overwatch e su come esso cambi al crescere dell'abilità. Da quanto presentatoci, appare chiaro che la bionda eroina è ancora una parte importante del meta di Overwatch. Si ritrova al di fuori della classifica dei primi cinque eroi più giocati solo a livello Grandmaster, dove i giocatori prediligono di più Zenyatta e Moira. Zenyatta inizia a vedersi soprattutto in Platino, mentre i giocatori ai livelli più bassi non lo degnano nemmeno di uno sguardo.

Appare molto interessante anche il fatto che Sombra non si trova negli elenchi forniti dal Game Director. L'hacker messicana ha, però, avuto un grande successo dopo la patch del 27 febbraio e in molti scommettono che, tra non molto tornerà a farsi vedere nel meta.

Blizzard sta ancora lavorando sul debutto ufficiale del nuovo eroe, Brigitte, e i numeri sono sicuramente destinati a mutare mano a mano che la nona stagione classificata entrerà nel vivo. Sarà interessante vedere come Brigitte riuscirà tenere testa agli altri Support di Overwatch.