Overwatch: dal 2 Gennaio cambierà il sistema di rating per la stagione classificata

Quando la Stagione Otto inizierà a gennaio, Blizzard implementerà cambiamenti nel matchmaking "per aumentare la qualità dei match", ha dichiarato lo sviluppatore in un post sul forum ufficiale di Overwatch.

Per far sì che vi siano partite più equilibrate in Overwatch, Blizzard modificherà il sistema di matchmaking. "Il primo cambiamento andrà a limitare la differenza massima tra il giocatore col più alto livello di SR di una squadra e il giocatore con l'SR più basso della stessa squadra", ha scpiegato Scott Mercer. "Questo aiuterà in particolare i giocatori che si trovano ai rispettivi limiti inferiori e superiori di SR, dove sono in genere disponibili meno giocatori da abbinare in modo omogeneo".

Fondamentalmente, i giocatori dovrebbero vedere una forbice meno ampia tra i punteggi delle abilità dei vari compagni di squadra nel corso delle partite. I giocatori saranno comunque in grado di trovare un gruppo di altri potenziali compagni di squadra in base agli attuali limiti di abilità previsti per le ranked season di Overwatch ovvero: entro i 1.000 SR per giocare in un gruppo da Bronzo a Diamante, 500 SR per Master e 250 per Grandmaster. Nel complesso, comunque, col nuovo sistema i giocatori dovrebbero essere abbinati in modo più omogeneo con quelli dal punteggio di abilità simile.

Un secondo cambiamento, inoltre, interverrà per i giocatori Diamante o in categorie superiori. A partire dall'ottava stagione, per i giocatori esperti che ricadono entro le categorie appena accennate, Blizzard rimuoverà lo "skill rating adjustement".

Questo sistema di valutazione elargisce o toglie, a seconda dei casi, il punteggio in base a una vittoria o una sconfitta. Blizzard ha scoperto che il sistema in generale funziona, ma non sempre nei match di alto livello. "Soprattutto ai più alti livelli della competizione online, dove ogni punto SR è importante, vogliamo che i giocatori non siano distratti e si preoccupino di come ottimizzare le prestazioni personali", ha dichiarato Mercer. "Dovrebbero solo cercare di vincere, quindi dopo il 2 gennaio, abbiamo intenzione di disabilitare tale sistema per i giocatori con livello di abilità Diamante o superiore".

Ad ogni modo, se volete tenere traccia delle vostre performance e provare a migliorarvi, vi consigliamo di dare un'occhiata all'applicazione Oversumo di cui vi abbiamo già parlato.