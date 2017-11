Overwatch: debutta Moira e arrivano nuovi aggiornamenti per Mercy e Ana

L'ultimo aggiornamento diè finalmente online. Con l'update salutiamo l'arrivo del nuovo eroe di supportoma anche ulteriori aggiornamenti per altri eroi del roster che potrebbero avere importanti ripercussioni sul loro utilizzo.

Ecco le principali modifiche apportate agli eroi dell'hero shooter targato Blizzard.

Ana

Fucile biotico: Come vi abbiamo anticipato i danni del fucile sono stati portati da 60 a 70. Il danno che Ana può fare riceve dunque un leggero buff, ma risulta estremamente importante, perché ora sarà in grado di counterare un po' più efficacemente alcuni eroi. Dato che molte delle seconde linee possiedono circa 200 HP, Ana sarà in grado di difendersi se li affronta direttamente.

Mercy

Caduceo

Aumentata la leggibilità degli effetti di guarigione e di potenziamento del danno;

Resurrezione

Il tempo di lancio è stato aumentato da 0 secondi a 1,75 secondi;

La velocità di movimento di Mercy ora è ridotta del 75 percento durante il lancio;

Può essere interrotto dagli effetti di stato, ovvero quando Mercy viene stordita o hackerata.

Valchiria

Mentre è attiva, Resurrezione è diventa immediata (il tempo di lancio viene riportato a 0;

Mentre attiva, l'utilizzo di Resurrezione non riduce la velocità di movimento di Mercy.

Mercy ha, dunque, ricevuto un'ulteriore aggiornamento, dato che Blizzard non sembra proprio in grado di trovare un bilanciamento adeguato per l'eroina. Con l'enorme cambiamento avvenuto sul finire dell'estate, Mercy è diventata un must pick praticamente per tutti i team.

Il casting time di Resurrezione portato a 1,75 secondi significa che sarà molto più vulnerabile, soprattutto perché l'eroina non può fare assolutamente nulla mentre rianima il compagno, nemmeno ritirarsi dallo scontro.

La Ultimate diventa sicuramente più potente ora, però, poiché il tempo di lancio scompare ogni volta che Mercy attiva l'abilità, il che significa che sarà ancora comunque ostica come guaritrice.

Lucio

Nella modalità Spettatore, Lúcio ora ha un effetto sopra la sua testa che indica quale buff è attivo.

Questo piccolo cambiamento è molto importante per gli spettatori, così da oggi tutti saranno in grado di capire immediatamente se Lúcio sta usando lo Speed ​​Boost o l'Healing Boost.

Winston

Proiettore Difensivo

Ora possiede una barra chiara che ne indica la resistenza residua prima della rottura, caratteristica molto simile alla barriera di Reinhardt e quella di Orisa.

Questa piccola novità è utile per i giocatori che usano Winston, che possono ora comunicare ai loro compagni di squadra quando la protezione sta per rompersi.