Overwatch e Diablo 3 Reaper of Souls disponibili su PC con uno sconto del 50%

celebra la Pasqua proponendoci due delle sue celebri IP con uno sconto del 50%: l'edizione standard diè disponibile per PC al prezzo di 19.99 euro, mentresono acquistabili singolarmente a 9.99 euro o insieme nel pacchettoal costo di 19.99 euro.

Le offerte che riguardano Diablo 3 e la sua espansione saranno in vigore fino a lunedì 9 aprile sullo store online di Blizzard, mentre Overwatch sarà in sconto solo per oggi. Vi rimangono dunque poche ore per decidere se acquistare o meno il celebre hero shooter, in vista dell'evento Rivolta che si svolgerà dal 10 al 30 aprile 2018. In questo lasso di tempo, i giocatori avranno a disposizione alcune modalità speciali e potranno provare ad aggiudicarsi skin, emote, spray e altri oggetti cosmetici a tema. L'evento si è tenuto anche lo scorso anno ed è stato molto apprezzato soprattutto per la sua inedita modalità arcade PvE. Quest'anno la software house californiana ha in serbo alcune sorprese e novità, tuttavia gli sviluppatori non si sono voluti sbottonare più di tanto per il momento, probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni. Approfitterete delle offerte di Blizzard?