Overwatch: a Taipei si svolgerà l'Overwatch Heroes Rumble!

Dal 15 al 17 dicembre, Blizzard ha in programma un torneo davvero molto particolare per Overwatch. L', che si svolgerà aldi Taipei (Taiwan) metterà di fronte ben otto squadre internazionali, capitanate da professionisti e personalità famose di Overwatch, in un format davvero bizzarro.

Alcuni nomi sono già stati annunciati.

Il Tank Luo "DCrown" Sheng-Peng di Machi Esports, Hsu "KMoMo" Mao-Chun flex player in forza a Flash Wolves, Kin-Long "ManGoJai" Wong support di Hong Kong Attitude, e l'altro support Ashley "Trill" Powell dei Blank Esports formeranno la rappresentativa della regione Oceanic Pacific.

Il doppiatore francese Dylan "aKm" Bignet, lo streamer di Overwatch Brian "Kephrii" St. Pierre, il canadese DPS Liam "Mangachu" Campbell e il finlandese Joonas "zappis" Alakurtti si coalizzeranno per formare la rappresentativa delle regioni nordamericane ed europee.

Gli elenchi completi dei giocatori partecipanti saranno annunciati "in un secondo momento", sempre stando a quanto dichiarato da Blizzard.

Il torneo, della durata di tre giorni, presenta un format davvero unico. Il torneo sarà a eliminazione diretta e verrà giocato in best-of-five per i quarti di finale e le semifinali, con le finali che si spostano sulla serie al meglio delle sette. Ogni match presenterà, di volta in volta, regole uniche.

Quarti di finale e semifinali

Primo match: 6v6 Competitive Play;

Secondo match: 6v6 Competitive Play;

Terzo match: 4v4 Team Deathmatch;

Quarto match: Duello 1v1;

Quinto match: 6v6 Competitive Play.

Finale

Primo match: 6v6 Competitive Play;

Secondo match: 6v6 Competitive Play;

Terzo match: 4v4 Team Deathmatch;

Quarto match: 3v3 Lockout Elimination;

Quinto match: Duello 1v1;

Sesto match: 6v6 Competitive Play;

Settimo match: 6v6 Competitive Play.

I fan potranno assistere al torneo dal vivo al Blizzard Estadium. I biglietti saranno in vendita a partire dal 29 novembre. Inoltre, come al solito, Blizzard trasmetterà anche le partite in streaming.