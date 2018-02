Overwatch: Digital Foundry promuove la patch Xbox One X, un bel salto rispetto a PS4 Pro

ha pubblicato una nuova analisi tecnica di, mettendo a confronto le versioni Xbox One X del titolo. Stando alla redazione inglese, il supporto introdotto per la console premiumha segnato un bel salto di qualità rispetto alla controparte

Se da un lato il supporto a PS4 Pro si era limitato a migliorare il filtro delle texture e a supportare una risoluzione 4K upscalata dai 1080p nativi, dall'altro la patch per Xbox One X ha introdotto una serie di migliorie molto più tangibili, sia in termini di risoluzione che di qualità visiva.

Procedendo con ordine, la versione Xbox One X di Overwatch riesce a girare a 4K dinamici mantenendosi in un range compreso fra 3840x2160 e 2112x2160 nativi: lo scaler mantiene dunque una risoluzione fissa sull'asse orizzontale, variando quella dell'asse verticale in base alla complessità della scena. Ottime notizie anche per la qualità degli asset, perfettamente paragonabile alla versione PC settata a dettagli massimi, per una presentazione grafica complessivamente superiore rispetto a PS4 Pro.

Il frame rate si mantiene sui 60fps costanti sia sulla console Sony che su quella Microsoft, con qualche episodio di tearing su Xbox One X che comunque non arriva a compromettere l'esperienza di gioco. In cima alla notizia potete vedere la video analisi completa pubblicata da Digital Foundry.