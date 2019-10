Overwatch: disponibile l'evento di Halloween, ecco tutte le nuove skin

Ad accompagnare l'uscita di Overwatch su Nintendo Switch c'è il ritorno anche nel 2019 dell'evento a tema Halloween, durante il quale potrete ottenere nuove skin esclusive e giocare la modalità a tempo "La Vendetta del Dr. Junkenstein".

Come potete vedere nel trailer dell'evento allegato alla notizia, questa volta le nuove skin sono dedicate ai seguenti eroi:

Tracer

Ana

Widowmaker

Lucio

Orisa

Completando invece le sfide proposte ogni settimana potrete sbloccare in maniera del tutto gratuita i costumi di:

Junkrat in versione Inferno, icona e spray - Settimana 1

Baptiste in versione Inferno, icona e spray - Settimana 2

Sombra in versione Cacciatrice di Demoni di Diablo III, icona e spray - Settimana 3

Per ottenere ogni singolo oggetto gratuito non dovrete far altro che accumulare almeno 9 vittorie in ognuna delle 3 settimane, così da aggiungere alla vostra collezione tutti i contenuti elencati sopra.

L'evento, che terminerà il prossimo 4 novembre 2019, torna a proporre la mappa per i tutti contro tutti "Château Guillard" in versione infestata e permette ora di utilizzare sia Tracer che Brigitte nella modalità a orde cooperativa.

Prima di lasciarvi alla corposa galleria con tutte le immagini degli eroi con le loro nuove skin, vi ricordiamo che la versione fisica di Overwatch su Switch non conterrà una cartuccia.