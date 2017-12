Overwatch: disponibile il fumetto di Mei 'Caccia allo Yeti'

Tramite le pagine del proprio sito ufficiale,ha reso disponibile un nuovo fumetto digitale di Overwatch dedicato al personaggio di. Intitolato "Caccia allo Yeti", il webcomic si intona alle atmosfere del nuovo evento natalizio Magico Inverno

Il fumetto digitale può essere consultato (ed eventualmente scaricato gratuitamente) al seguente indirizzo. Come potete notare nell'immagine di anteprima riportata in calce, "Caccia allo Yeti" vede protagonisti Mei e Nevino dare la caccia a un pericoloso Yeti che si aggira tra le cime innevate del Nepal, ma quando i loro piani verranno scoperti, dovranno inventarsi qualcosa per cercare di sopravvivere alla leggendaria bestia.

Con l'occasione vi ricordiamo che Overwatch potrà essere acquistato in offerta su Battle.net fino al 2 gennaio, con un risparmio complessivo del 50%.