Overwatch: disponibile il nuovo fumetto digitale 'Ritorsione'

ha pubblicato un nuovo fumetto digitale di Overwatch intitolato "Ritorsione", in cui possiamo vedere la squadra di in azione durante una missione ambientata a Oslo, in Norvegia.

In seguito a un attacco su larga scala ai danni di una struttura di Overwatch situata a Oslo, in Norvegia, la squadra di Blackwatch si è messa al lavoro per raccogliere tutte informazioni necessarie al fine di assicurare i colpevoli alla giustizia. Gli indizi puntano verso un membro di rilievo di Talon, ma catturarlo si dimostrerà presto una faccenda molto complicata.

Gli agenti di Blackwatch vengono incaricati di catturare questo genio del crimine, ma i loro piani verranno interrotti bruscamente nel bel mezzo dell'operazione. Scritto da Matt Burns e illustrato da Gray Shuko di Blizzard Entertainment, il nuovo fumetto digitale "Ritorsione" è ora disponibile per il download a questo indirizzo.

