Overwatch: disponibile la patch 2.31 su PS4, risolve i bug introdotti dalla precedente

Nelle scorse oreha pubblicato una nuova patch per la versionedi. L'updateè, a tutti gli effetti, esclusivo per la console di, e risolve alcune problematiche introdotte dal precedentepubblicato su tutte le piattaforme il 30 gennaio.

In talune circostanze, infatti, i modelli degli Eroi non venivano caricati per interi match, e i giocatori non potevano accedere al menu per cambiare i personaggi in vista di un nuovo round. Fortunatamente, ora è tutto un lontano ricordo.

L'aggiornamento 2.30 introdusse il supporto agli oggetti speciali ottenibili preordinando la versione Digital Deluxe di World of Warcraft: Battle for Azeroth, e alcuni bilanciamenti alle abilità Mina Dirompente di Junkrat (che ora infligge meno danni agli avversari più lontani dal centro dell'esplosione) e Valchiria di Mercy (la resurrezione non è più istantanea). Vi ricordiamo che Overwatch è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. In questi giorni si sta svolgendo l'evento dedicato all'Anno del Cane.